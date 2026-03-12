Guinness celebra San Patrizio (e Milano si tinge di verde)

In occasione del giorno di San Patrizio il 17 marzo, Guinness, il marchio di Diageo, rinnova il proprio legame con una delle festività più iconiche e sentite al mondo, simbolo dell’identità, della cultura e dell’orgoglio irlandese. Nata nel 1759 a Dublino, Guinness è da oltre due secoli ambasciatrice dello spirito dell’Irlanda, portando in ogni angolo del pianeta non solo una stout inconfondibile, ma un vero e proprio rituale di convivialità che trova nel 17 marzo la sua massima espressione.

Il giorno di San Patrizio è oggi una celebrazione globale che coinvolge milioni di persone, dalle strade di Dublino a quelle di New York, Sydney, Tokyo e Milano. Un’esplosione di verde, musica, parate e brindisi che rende omaggio alla storia e alle tradizioni dell’Irlanda. Per Guinness, questa ricorrenza rappresenta molto più di un momento celebrativo: è l’occasione per riaffermare il proprio dna profondamente irlandese e il ruolo che il brand ha avuto nel raccontare al mondo il carattere autentico dell’isola di smeraldo.

Il giorno di San Patrizio incarna valori come inclusione, amicizia e condivisione: principi che da sempre guidano Guinness. In Italia come nel resto del mondo, Guinness invita a celebrare responsabilmente questa ricorrenza; ogni pinta versata diventa un gesto simbolico capace di unire generazioni e culture diverse sotto il segno dell’Irlanda.

Milano si tinge di verde

A Milano, Guinness celebra il giorno più irlandese dell’anno con un ricco calendario di appuntamenti pensati per far vivere un’esperienza autentica e coinvolgente. La festa inizia in anticipo presso Spirit de Milan con l’ottava edizione di “Spirit of Ireland”, in programma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo 2026.

Durante le tre giornate, lo spazio di via Bovisasca ospiterà workshop di danze irlandesi, sessioni di musica dal vivo, specialità gastronomiche tipiche e un tradizionale Irish brunch da gustare insieme all’iconica stout Guinness. Ad animare le serate, band in arrivo direttamente dall’Irlanda come i Seo Linn e i The Tribesmen, affiancate dalle migliori formazioni italiane specializzate in musica irlandese.

Main sponsor dell’evento, Guinness accompagnerà il pubblico con diverse esperienze immersive dedicate alla celebre stout. Tra queste la Stoutie Experience, la tecnologia innovativa che permette di stampare un’immagine edibile sulla schiuma della propria pinta, e la Pour Your Own Guinness Experience, che consentirà agli ospiti di cimentarsi nell’arte della spillatura perfetta seguendo il celebre rituale della “perfect pour”, proprio come accade nella storica Guinness Storehouse.

Le celebrazioni proseguiranno il 16 marzo, vigilia di San Patrizio, con un appuntamento speciale presso The Friends Pub Milano, dove sarà nuovamente possibile vivere la Stoutie Experience e degustare uno degli abbinamenti più iconici della tradizione irlandese: ostriche e Guinness, un connubio capace di esaltare al meglio le caratteristiche della celebre stout.

Il 17 marzo, giorno di Saint Patrick's Day, la città si vestirà definitivamente di verde con una grande festa diffusa nei pub più iconici di Milano, tra cui Pogue Mahone's Irish Pub, The Friends Pub Milano e Matricola Pub. Musica dal vivo, atmosfera irlandese e naturalmente pinte di Guinness accompagneranno il pubblico per tutta la serata, trasformando Milano in un grande brindisi collettivo dedicato allo spirito dell’Irlanda.