It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Sicilia, stabilizzazione per 259 trattoristi dell'Ente agricolo

Accordo firmato nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura

Arriva la stabilizzazione per 259 trattoristi dell'Ente sviluppo agricolo (Esa). L'accordo è stato firmato nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. I lavoratori della meccanizzazione Esa verranno adesso avviati a tempo indeterminato, così come previsto dalla legge di stabilità 2026.

"Dopo oltre 30 anni di precariato - dice l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino - si arriva finalmente a una firma che restituisce stabilità, dignità e sicurezza a tanti lavoratori e alle loro famiglie. Un risultato importante che garantisce occupazione e reddito, ma anche servizi fondamentali per il territorio, dalla manutenzione delle strade alla sistemazione di fiumi e canali. Un impegno mantenuto".

Fc - 58258

EFA News - European Food Agency
Similar