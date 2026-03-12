Farine italiane, è boom di export

Nel 2025, il volume delle esportazioni italiane di farine di frumento tenero e di semole di frumento duro si è situato, rispettivamente, in circa 362.000 tonnellate e in 142.000 tonnellate con un incremento, rispetto al 2024, pari a 10,1 punti percentuali per le farine di frumento tenero e 7,7 punti percentuali per le semole di frumento duro.

Lo evidenza Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia, aderente a FederPrima e a Confindustria, che rappresenta in via esclusiva l’Industria molitoria italiana, a commento dei dati sul commercio estero nel 2025 diffusi dall’Istat.

“Il nuovo incremento dei volumi complessivi delle nostre export di sfarinati conferma, ancora una volta, sia la straordinaria qualità e la grande versatilità delle farine e delle semole prodotte dall’Industria molitoria italiana, sia la caparbietà e la tenacia delle nostre aziende nel sviluppare la loro presenza sui mercati esteri”, evidenzia Vincenzo Martinelli, Presidente Italmopa.

“Le nostre farine e semole sono prodotti di assoluta eccellenza, peraltro alla base del ‘Made in Italy’ alimentare, ottenuti grazie all’impareggiabile abilità dei mugnai italiani nel selezionare, miscelare e trasformare i grani migliori, indipendentemente dalla loro origine, per ottenere sfarinati pienamente rispondenti alle molteplici esigenze del mercato e alle richieste sempre più attente dei consumatori”.

Francia, Stati Uniti, Germania, Spagna e Regno Unito hanno costituito, anche nel 2025, i principali Paesi di destinazione per le nostre esportazioni di farine di frumento tenero mentre per quanto concerne le semole di frumento duro, l’Arabia Saudita, la Germania, la Francia e il Belgio rappresentano i nostri principali mercati di sbocco assorbendo quasi la metà del volume globale delle nostre esportazioni.