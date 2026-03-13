Antico toscano, edizione celebrativa per festeggiare il "marchio storico"

Manifatture Sigaro Toscano (MST) presenta un’edizione celebrativa dell’Antico Toscano, il suo sigaro più iconico, recentemente riconosciuto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy come "Marchio Storico di Interesse Nazionale". L'iscrizione nel Registro, riservata ai brand con oltre cinquant'anni di utilizzo e radicamento territoriale, proietta l’Antico Toscano tra le eccellenze italiane riconosciute apprezzate in tutto il mondo.

Il riconoscimento ne certifica la tradizione, rafforza prestigio e valore economico, e garantisce tutela illimitata dell'autenticità sui mercati internazionali. Una leggenda, quella del sigaro a marchio Toscano, che affonda le sue radici nel 1815, quando a Firenze un improvviso acquazzone estivo bagnò una partita di tabacco lasciata fuori a essiccare.

La fermentazione inattesa diede origine a un gusto nuovo, intenso e strutturato, divenuto tratto distintivo del Toscano. Quella “forza indomita” rivive oggi nell’Antico Toscano, che dal 1973 incarna l’espressione più autentica del sigaro italiano nel mondo del fumo lento. Per celebrare il riconoscimento, MST lancia una collezione speciale di tre varianti grafiche a rotazione.

Oltre alla versione classica impreziosita dal logo “Marchio Storico”, due riedizioni fedeli ai pacchetti storici offriranno agli appassionati un frammento di memoria manifatturiera.

“Il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale - ha dichiarato Stefano Mariotti, amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano - rappresenta un traguardo importante per l’Antico Toscano e per MST. È la conferma del valore di una tradizione produttiva che da oltre due secoli unisce territorio, sapere artigianale e qualità, e che continua a rendere il Toscano un simbolo del Made in Italy apprezzato nel mondo”.

Con questa edizione celebrativa, MST rafforza il prestigio dell'Antico Toscano, espressione identitaria del Made in Italy con oltre due secoli di storia. E riafferma i principi guida della Manifattura: qualità senza compromessi, rispetto della tradizione e autenticità duratura.