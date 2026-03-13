UE: prezzi prodotti agricoli in calo nel 4° trimestre 2025

Secondo Eurostat, nel quarto trimestre del 2025, il prezzo medio dei prodotti agricoli percepiti dagli agricoltori dell'Unione Europea al franco azienda è diminuito dell'1,9% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Un calo che fa seguito agli aumenti dei prezzi registrati nei precedenti tre trimestri del 2025.

Al contrario, il prezzo medio dei beni e dei servizi attualmente consumati in agricoltura (fattori di produzione non correlati agli investimenti, come energia, fertilizzanti o mangimi) è rimasto invariato rispetto al quarto trimestre del 2024. Il prezzo medio di beni e servizi è rimasto relativamente stabile per tutto il 2025.

Nel quarto trimestre del 2025, il prezzo medio dei prodotti agricoli è diminuito in 15 paesi dell'UE, con i tassi di calo più elevati in Belgio (-12,9% rispetto al quarto trimestre del 2024), Lituania (-8,2%) e Germania (-6,0%). Al contrario, i prezzi sono aumentati negli altri 12 paesi dell'UE, in particolare in Irlanda (+6,8%), Slovenia (+5,6%) e Malta (+4,2%).

In termini di prezzo medio dei fattori produttivi non correlati agli investimenti, si sono registrati cali in 11 Paesi dell'UE, con i tassi più elevati a Cipro (-2,6%), Belgio (-2,1%) e Svezia (-2,0%). Negli altri paesi dell'UE si sono registrati aumenti, con i tassi più elevati in Lituania (+4,2%), Irlanda (+3,3%) e Romania (+2,5%). A livello UE, i prezzi del latte e dei cereali sono diminuiti rispettivamente del 4,1% e dell'8,9% nell'ultimo trimestre del 2025 rispetto allo stesso trimestre del 2024.

Tra i beni e i servizi consumati in agricoltura, i prezzi dei fertilizzanti e degli ammendanti nell'UE sono aumentati del 7,9% nello stesso periodo, mentre i prezzi dei mangimi e dell'energia sono diminuiti rispettivamente del 2,7% e dell'1,7%.