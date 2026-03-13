Do you want to access to this and other private contents?
Pasta: disgelo Usa su dazi
Tariffe antidumping scendono sotto il 10% per 13 brand italiani
Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato la decisione finale sul caso dei dazi americani per 13 marchi di pasta italiana accusati di presunte pratiche commerciali di esportazione verso gli Stati Uniti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato (“dumping”). La decisione riconsidera in misura significativa l’entità dei dazi provvisori antidumping resi noti il 4 settembre scorso...
