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Cantine Paololeo: crescita sfiora le due cifre
6 mln bottiglie prodotte nel 2025. Vendite in forte espansione all'estero
Tra i produttori vitivinicoli italiani emergenti spicca il nome di Cantine Paololeo. L'azienda brindisina ha chiuso il 2025 con un fatturato a 25,3 milioni di euro, in crescita (+9,8%) sul 2024. La maggior parte delle vendite si registrano in Italia (16,8 milioni euro, +4,5% sul 2024), tuttavia la quota di mercato in maggior crescita è quella estera (8,5 milioni euro, +15% sul 2024). Sempre nel 2025,...
lml - 58285
EFA News - European Food Agency
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