Remy Cointreau punta sul lusso con "Prestige"

Rémy Cointreau punta sul lusso a tutti i costi e ha creato una nuova Divisione Prestige con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo globale del suo portafoglio di vini e distillati di alta gamma. La nuova unità sarà guidata da Ludovic du Plessis, veterano del settore, che entrerà anche a far parte del comitato esecutivo del gruppo.

La divisione si occuperà della crescita internazionale, della strategia di marca e della notorietà delle maison più esclusive dell'azienda: Louis XIII Cognac, Champagne Telmont e Maison Psyché.

L'iniziativa, sottolinea l'azienda, riflette una spinta strategica per rafforzare la sua posizione nel segmento ultra-premium e di lusso del mercato dei vini e dei distillati.

"Questa divisione deve essere all'avanguardia delle tendenze del lusso e mira a generare nuove opportunità di business con audacia e con i più elevati standard di conoscenza del settore - spiega l'amministratore delegato del gruppo, Franck Marilly -"Sono convinto che l'esperienza e la visione di Ludovic du Plessis, maturate in oltre 25 anni di competenza nel settore dei vini e dei distillati di lusso, saranno risorse fondamentali per raggiungere questo obiettivo".

Du Plessis fa parte del gruppo dal 2014, anno in cui è entrato come direttore esecutivo di Louis XIII Cognac, uno dei marchi di lusso di punta dell'azienda. Nel 2020 è stato nominato presidente di Champagne Telmont, dove ha guidato la strategia di sostenibilità della maison, nota come "In the Name of Mother Nature" (Nel nome di Madre Natura). L'iniziativa ha posizionato Telmont come attore principale nella produzione di champagne ecosostenibile e ha attirato l'attenzione di consumatori e operatori del settore attenti alla sostenibilità.

Riunendo Louis XIII Cognac, Champagne Telmont e Maison Psyché sotto una struttura di leadership dedicata, l'azienda mira a cogliere le opportunità emergenti nel trend di premiumizzazione che continua a plasmare il settore delle bevande alcoliche.