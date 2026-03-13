Marr: ricavi consolidati in crescita nel 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Marr, società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha approvato oggi il bilancio consolidato ed il progetto del bilancio d’esercizio 2025, che verrà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 28 aprile.

Il Gruppo Marr chiude l’esercizio 2025 con Ricavi Totali Consolidati a 2.127,4 milioni di euro in crescita rispetto ai 2.098,0 milioni del 2024. La redditività operativa dell’esercizio, con Ebitda consolidato di 108,8 milioni di euro (120,2 milioni nel 2024) ed Ebit consolidato 63,3 milioni di euro (80,7 milioni nel 2024), risente anche degli interventi per il ridisegno operativo-logistico attuati nel corso 2025, in particolare l'avvio l’avvio ad aprile della piattaforma del Centro Sud di Castelnuovo di Porto (RM), che oltre ai costi iniziali di start-up ha comportato nell’anno temporanee sovrapposizioni di costi con le altre strutture logistiche del Lazio; e l’avvio di un processo di internalizzazione, attraverso la società controllata Marr Service S.r.l. delle attività di movimentazione interna delle merci.

L’Utile Netto consolidato dell’esercizio 2025 si attesta a 31,0 milioni di euro (42,7 milioni nel 2024) con un Eps di 0,49 euro. Il cda ha proposto all’Assemblea degli Azionisti del prossimo 28 aprile la distribuzione di un dividendo lordo di 0,47 euro.

Le vendite al segmento di clientela dello Street Market (Ristorazione Commerciale Indipendente) si attestano a 1.385,0 milioni di euro (1.352,1 milioni del 2024), con 297,8 milioni di euro di vendite nel quarto trimestre 2025 (288,2 milioni di euro nel pari periodo 2024).

Le vendite ai clienti del segmento National Account (Catene e Gruppi della Ristorazione Commerciale Strutturata e Ristorazione Collettiva) dell’esercizio 2025 ammontano a 513,2 milioni di euro (494,7 milioni di euro nel 2024), con 122,0 milioni di euro nel quarto trimestre 2025 (118,4 milioni nel 2024), trainate dalle vendite alle Chains&Groups (Catene e Gruppi della Ristorazione Commerciale Strutturata) con 55,8 milioni di euro rispetto ai 52,3 milioni del quarto trimestre 2024.

Nel complesso le vendite ai clienti della Ristorazione (segmenti dello Street Market e del National Account) dell’esercizio 2025 ammontano a 1.898,2 milioni di euro (1.846,8 milioni nel 2024), con 419,9 milioni di euro nel quarto trimestre 2025 (406,6 milioni nel 2024).

Le vendite ai clienti del segmento dei Wholesale (per la quasi totalità di prodotto ittico congelato a grossisti) dell’esercizio 2025 sono pari a 197,1 milioni di euro (207,3 milioni nel 2024), con 55,8 milioni di euro nel quarto trimestre 2025 che nel confronto con i 66,5 milioni del 2024 risentono di dinamiche di mercato soprattutto in ambito estero, solo in parte compensate dalle vendite ai grossisti in Italia.