Emak: ricavi in ascesa nel 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a 612,5 milioni di euro, rispetto ai 601,9 milioni di euro dello scorso esercizio, in aumento dell’1,8%. Tale incremento deriva dalla crescita organica delle vendite per il 3,1%, penalizzato dall’effetto neg...