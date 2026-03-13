Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Emak: ricavi in ascesa nel 2025
Crescono anche Ebitda, Ebit e utile netto. Dividendo di 0,03 euro per azione
Il Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a 612,5 milioni di euro, rispetto ai 601,9 milioni di euro dello scorso esercizio, in aumento dell’1,8%. Tale incremento deriva dalla crescita organica delle vendite per il 3,1%, penalizzato dall’effetto neg...
lml - 58322
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency