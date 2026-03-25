Guerra e stretto di Hormuz fanno male al f&b indiano

L'India è uno dei Paesi del mondo che stanno patendo i maggiori problemi in ottica guerra almeno nel settore agroalimentare. Lo dimostrano in questi giorni i birrifici indiani i quali mettono le mani avanti e avvertono sui possibili aumenti dei prezzi e sulle interruzioni delle forniture. La causa è la carenza di gas dovuta alla guerra con l'Iran che sta facendo lievitare il costo delle bottiglie d...