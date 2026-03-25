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Guerra e stretto di Hormuz fanno male al f&b indiano
Lievita il costo di bottiglie e lattine di birra, e soffre tutto il comparto della ristorazione
L'India è uno dei Paesi del mondo che stanno patendo i maggiori problemi in ottica guerra almeno nel settore agroalimentare. Lo dimostrano in questi giorni i birrifici indiani i quali mettono le mani avanti e avvertono sui possibili aumenti dei prezzi e sulle interruzioni delle forniture. La causa è la carenza di gas dovuta alla guerra con l'Iran che sta facendo lievitare il costo delle bottiglie d...
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EFA News - European Food Agency
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