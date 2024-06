Tre giganti della birra si uniscono nella Brewers association of India

L'India prepara la grande alleanza della birra. E' stata infatti fondata la Bai, Brewers association of India, nata dall'unione delle forze di tre dei principali produttori di birra indiani (e non solo) ossia United Breweries, società di Heineken, AB InBev e Carlsberg. L'associazione è stata lanciata in collaborazione con la World Brewing Alliance (WBA), l'organo di vertice mondiale dell'industria della birra. Di fatto, i tre giganti del brewery mondiale hanno creato un gruppo di difesa commerciale con l'obiettivo di sostenere l'industria della birra indiana. Il nuovo aggregato industriale riunisce i principali operatori del settore che collettivamente rappresentano circa l'85% delle vendite di birra nel Paese: ha come obiettivo quello di promuovere la crescita, l'innovazione, la moderazione e la sostenibilità del mercato indiano della birra.

Vinod Giri, un veterano dell'industria indiana delle bevande alcoliche, è stato nominato direttore generale del Bai: in precedenza ha guidato la Confederazione delle aziende indiane di bevande alcoliche (CIABC) e vanta un'esperienza decennale nel settore della birra. “Il Bai -sottolinea Giri- è un'ottima piattaforma per allineare l'India al consenso internazionale sul bere moderato e responsabile, e sono molto entusiasta di far parte di questo viaggio”.

Con la creazione del nuovo organismo, l'industria della birra del Paese è pronta per una fase di trasformazione: sfruttando le migliori pratiche a livello mondiale e promuovendo la collaborazione tra i produttori di birra, l'Associazione mira a promuovere l'innovazione e la crescita, facendo della birra una forza economica trainante in India. I vertici delle aziende fondatrici hanno sottolineato il loro impegno per elevare l'industria della birra indiana.

"Bai -commenta Kartikeya Sharma, presidente di AB InBev India- è una testimonianza del nostro impegno comune per elevare l'industria della birra in India. Continueremo a impegnarci per aprire una nuova era per la categoria della birra”. Nilesh Patel, amministratore delegato di Carlsberg India, ha sottolineato il contributo economico e ambientale del settore. “L'industria della birra -dice Patel- fornisce un'importante occupazione diretta e indiretta e genera entrate sostanziali. Carlsberg India non vede l'ora di collaborare con il Bai per produrre birra per un domani migliore”. Vivek Gupta, amministratore delegato e ceo di United Breweries, ha aggiunto: “Bai significa il nostro impegno comune per accelerare la crescita di categoria dell'industria della birra in India. Insieme, possiamo definire politiche che promuovano scelte responsabili e sostengano i benefici socio-economici”.

“I produttori di birra possono svolgere un ruolo importante nel rafforzamento delle economie locali, nel contribuire alla prosperità delle comunità e nel raggiungere migliori risultati in termini di salute pubblica -spiega Justin Kissinger, presidente e amministratore delegato della Wba-. I produttori di birra dell'India saranno una parte vitale della promozione del bere moderato e dell'innovazione nell'industria della birra”.