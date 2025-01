Heineken, braccio di ferro in India

United Breweries, società di proprietà del colosso Heineken, ha interrotto le forniture di birra nello Stato di Telangana, nel sud dell'India. La decisione è stata presa in seguito al rifiuto dello Stato di autorizzare aumenti di prezzo: divieto che, secondo l'azienda, avrebbe provocato ingenti perdite al birrificio.

Ne dà notizia la stessa United Breweries con un comunicato che recita: "desideriamo informare che la società ha deciso di sospendere la fornitura di birra a Telangana beverages corporation limited (Tgbcl) con effetto immediato". Telangana State beverages corporation limited è una "società per azioni ai sensi del Companies Act 2013 e svolge attività di vendita integrale di IMFL/FL, per conto del governo di Telangana dal 01.06.2014 come previsto dall'A.P. Reorganization Act 2014". Imfl, ossia Indian made foreign liquor, il "liquore straniero di fabbricazione indiana", è il termine ufficiale utilizzato da governi, aziende e media in India per indicare tutti i tipi di liquori prodotti nel Paese diversi dalle bevande alcoliche autoctone.

La decisione di stoppare le vendite di birra a Telangana State Beverages Corporation Ltd, prosegue la nota ufficiale di United Breweries, è dovuta a due motivi: "al fatto che Telangana Beverages non ha rivisto il prezzo di base della birra della società dal 2019-20, con conseguenti ingenti perdite per lo Stato" e al fatto che la Tgbcl "non ha ancora versato un significativo importo in eccesso per la passata fornitura di birra da parte della società. Di conseguenza -conclude la nota-, la continuazione della fornitura della nostra birra a Tgbcl è diventata impraticabile".

In India, la normativa sul settore degli alcolici prevede che ogni anno gli Stati debbano approvare le modifiche ai prezzi dei liquori. United Breweries considera il Telangana come uno dei suoi principali Stati operativi, in quanto contribuisce a circa il 15-20% delle sue vendite di birra in volume. Secondo gli analisti, il Telangana rappresenta il 10-12% degli utili dell'azienda.

L'anno scorso, la Brewers association of India (BAI), neonata società fondata a giugno 2024 da 3 giganti come Heineken, AB InBev e Carlsberg e già definita come la "grande alleanza della birra "in India (leggi notizia EFA News), ha chiesto un aumento dei prezzi delle bevande alcoliche per compensare l'inflazione nello Stato, che vende circa 500 milioni di litri di birra all'anno. Secondo le ultime notizie divulgate dal governo indiano nei giorni scorsi, lo Stato ha respinto la richiesta.

“Nonostante i nostri continui sforzi negli ultimi due anni, non c'è stato alcun aumento dei prezzi di base offerti per i nostri prodotti -ha dichiarato United Breweries con un comunicato in cui annuncia la sospensione delle forniture-. Questo ha comportato un aumento delle perdite, rendendo le nostre operazioni nello Stato non sostenibili”.

In risposta all'interruzione delle forniture, il ministro delle Accise del Telangana, Jupally Krishna Rao, ha dichiarato che United Breweries aveva chiesto un aumento del prezzo della birra del 33,1%, che sarebbe “diventato un peso per i consumatori”. Il ministro ha dichiarato che lo Stato ha formato un comitato indipendente per esaminare la richiesta di aumento dei prezzi. Sulla base del suo rapporto, il governo deciderà l'entità dell'aumento. “L'aumento dei prezzi sarà fatto di conseguenza, ma non tanto quanto richiesto dall'azienda", ha detto il ministro Rao.

United Breweries, che produce il marchio indiano Kingfisher, è la più grande azienda di birra del Paese e lo Stato di Telangana è il più grande consumatore di birra dell'India. In virtù di questo, le autorità dello Stato sono particolarmente attive sul fronte delle indagini inerenti presunte collusioni con i rivenditori sui prezzi: pochi giorni fa, a fine dicembre 2024, sono stati presi di mira dall'autorità Antitrust i marchi Pernod Ricard e AbInbev: l'authority, infatti, ha effettuato alcune perquisizioni negli uffici dei due brand proprio a Talengana (leggi notizia EFA News). Lo scorso maggio, l'amministratore delegato di United Breweries, Vivek Gupta, aveva dichiarato in una conferenza stampa che alla società erano dovuti 7-8 miliardi di rupie (fra 80 e 90 milioni di Euro) di mancati introiti dallo Stato dell'India meridionale.

Dalla scorsa settimana, alcuni rivenditori di liquori hanno iniziato a rifornirsi di marche di birra per prepararsi a un'eventuale carenza di forniture, che il governo statale ha stimato in 1,4 milioni di casse. Lo Stato del Telangana ha 18 depositi di liquori gestiti dallo Stato che riforniscono i rivenditori e i negozi, che a loro volta vendono ai consumatori. “In uno dei depositi di liquori della città di Hyderabad, 12.000 casse, o 144.000 bottiglie, di birra sono state esaurite in 30 minuti”, ha dichiarato D. Venkateshwara Rao, presidente della Telangana Wine Dealers Association, che rappresenta i venditori di alcolici dello Stato.