United Breweries ci ripensa: riprese le forniture di birra in India

United Breweries, nota per il suo marchio di birra Kingfisher, riprende le forniture di birra a Telangana Beverages Corporation Ltd (TGBCL) "con effetto immediato". Lo comunica la stessa società che fa capo a Heineken in un comunicato in cui conferma la decisione che "fa seguito alla comunicazione dell'8 gennaio 2025" quando il birrificio ha interrotto le forniture di birra nello Stato del sud dell'India in seguito al rifiuto delle autorità statali di autorizzare aumenti di prezzo (leggi notizia EFA News).

"Abbiamo avuto colloqui con Telangana Beverages Corporation -spiega la nota ufficiale- e si è trattato di discussioni costruttive. TGBCL ci ha assicurato che affronterà le nostre questioni sui prezzi e sui pagamenti in sospeso in modo tempestivo. Finché non avremo maggiori informazioni e garanzie di base, abbiamo deciso di riprendere le nostre forniture a TGBCL per il momento. Si tratta di una decisione provvisoria nell'interesse dei consumatori, dei lavoratori e delle parti interessate. Continueremo a impegnarci con TGBCL durante questo periodo".

D'altronde, l'interruzione delle vendite, iniziata l'8 gennaio, ha avuto un effetto a catena e ha portato a drastiche fluttuazioni delle azioni di United Breweries quotata alla Borsa di Mumbai: il titolo oggi svetta con un +5,6% segno che la notizia del ritorno alle forniture è stata accolta con favore dal mercato. In questo frangente, l'alcol è stato acquistato dal governo statale e poi fornito ai negozi di Telangana, dove i funzionari hanno cercato di razionare i prodotti per far fronte alla carenza. Le cronache locali hanno evidenziato come la città di Hyderabad sarebbe rimasta senza birra se non fossero stati risolti i problemi in corso tra il governo statale e l'industria.

Telangana, lo ricordiamo, è il primo Stato indiano per consumo di birra, dove UBL detiene attualmente il 70% della quota di mercato. Tuttavia, il contesto normativo avrebbe messo a dura prova il settore delle bevande alcoliche, con aziende come Diageo, Pernod Ricard, AB InBev e Carlsberg che hanno già richiesto circa 466 milioni di dollari di crediti non pagati. L'India, l'ottavo mercato mondiale degli alcolici per volume, è stata indicata come un mercato in crescita piuttosto complicata, visto che i suoi Stati regolano ancora individualmente i prodotti alcolici, nonostante questi articoli contribuiscano al gettito fiscale dello Stato centrale.