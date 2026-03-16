Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Nostromo celebra 75 anni di storia
Il marchio storico ha lanciato 3 campagne di shopper engagement dedicate ai consumatori
Un anniversario che vale triplo. Per celebrare il legame profondo che da 75 anni unisce Nostromo alle famiglie italiane, l’azienda modenese specializzata nelle conserve ittiche, ha lanciato tre campagne di shopper engagement, ideate dall'agenzia creativa Living Brands, con concorsi che mettono in palio un mare di premi.Fino al 31 ottobre 2026 sarà attiva la "Caccia al tesoro": un'iniziativa instant wi...
Fc - 58328
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency