Verso Vinum Alba 2026

La primavera di langhe, Roero e Monferrato ha un nome: Vinum Alba. Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026 torna nel centro storico della città la 48ª edizione di Vinum Alba - Fiera Internazionale dei vini del Piemonte, la manifestazione che ogni anno trasforma Alba nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia.I biglietti e le "esperienze" di Vinum Alba 2026 sono acquistabili online a partir...