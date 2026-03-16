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Verso Vinum Alba 2026
Torna nel centro storico la 48 internazionale dei vini del Piemonte: 16 i consorzi di tutela coinvolti
La primavera di langhe, Roero e Monferrato ha un nome: Vinum Alba. Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026 torna nel centro storico della città la 48ª edizione di Vinum Alba - Fiera Internazionale dei vini del Piemonte, la manifestazione che ogni anno trasforma Alba nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia.I biglietti e le "esperienze" di Vinum Alba 2026 sono acquistabili online a partir...
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EFA News - European Food Agency
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