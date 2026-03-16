Banca Sella finanzia Latteria Soresina

Latteria Soresina ha ricevuto una linea di credito di 5 milioni di euro da parte di Banca Sella. Si tratta di un finanziamento che si presenta come ulteriore alternativa al pegno, già applicato sulle forme di Grana Padano.

L'obiettivo è valorizzare i diritti dell'azienda a produrre una determinata quantità di Grana Padano, secondo quanto previsto dal Piano Produttivo del Consorzio di Tutela, nel rispetto del disciplinare di produzione. In tale quadro, il Consorzio del Formaggio Grana Padano Dop svolge un ruolo in qualità di certificatore e garante.

Il finanziamento perfezionato si riconduce al recente accordo siglato tra Banca Sella e il Consorzio Tutela Grana Padano nato dall’ascolto e dalla volontà comune di accompagnare le imprese consorziate in un percorso di crescita, innovazione e sostenibilità. Un’intesa che ha al centro la qualità, la fiducia e il valore di filiere che rappresentano l’eccellenza del made in Italy.

Secondo quanto riferisce il presidente di Latteria Soresina Tiziano Fusar Poli, l'operazione di finanziamento è stata effettuata con "un’impostazione che accredita i diritti produttivi del Grana Padano, di fatto un bene che ha mercato e valori concreti”. Si tratta, ha spiegato Fusar Poli, di “un percorso di accesso al credito per le imprese come la nostra anche funzionale alla crescita che non può prescindere da questo importante e riconosciuto prodotto”.

Con un fatturato annuo 2025 di oltre 600 milioni di euro, Latteria Soresina è il primo produttore al mondo di Grana Padano e la più grande cooperativa di primo grado nel mondo lattiero-caseario italiano.