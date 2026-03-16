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CLARA MOSCHINI

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PepsiCo, a Madrid il primo ristorante dedicato alla tortilla

Debutta il concept studiato con Lay's: fa parte della nuova divisione globale Food Ventures

PepsiCo rafforza il suo impegno nel canale "fuori casa" con il lancio di "Pilla Tortilla", il suo primo concept di ristorazione al mondo interamente dedicato alla tortilla spagnola preparata con Lay's. L'azienda ha scelto Madrid, città dinamica e all'avanguardia, come scenario ideale per il debutto di questo concept, che coniuga qualità, innovazione e identità di marca in un formato flessibile, ur...

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EFA News - European Food Agency
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