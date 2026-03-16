Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
PepsiCo, a Madrid il primo ristorante dedicato alla tortilla
Debutta il concept studiato con Lay's: fa parte della nuova divisione globale Food Ventures
PepsiCo rafforza il suo impegno nel canale "fuori casa" con il lancio di "Pilla Tortilla", il suo primo concept di ristorazione al mondo interamente dedicato alla tortilla spagnola preparata con Lay's. L'azienda ha scelto Madrid, città dinamica e all'avanguardia, come scenario ideale per il debutto di questo concept, che coniuga qualità, innovazione e identità di marca in un formato flessibile, ur...
Fc - 58350
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency