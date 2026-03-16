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Carlsberg, rating al rialzo per merito di Britvic
Titolo da comprare e nuovo target price sull'onda dell'operazione chiusa a gennaio
Seduta positiva quella di oggi per il produttore danese di birra Carlsberg, che alla Borsa di Copenaghen viaggia in rialzo dell'1,8% a 898 corone danesi. A sostenere il titolo è il giudizio positivo di Berenberg, che ha migliorato la sua raccomandazione a "buy" dal precedente "hold", con un nuovo target price a 1.090 corone danesi contro le 1.033 precedenti con un potenziale upside del 24%. Il giudizio...
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EFA News - European Food Agency
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