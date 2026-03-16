Bayer, upgrade dagli analisti di Ubs

Ottima performance quest'oggi per Bayer. Il titolo alla Borsa di Francoforte svetta con un rialzo del 3,61% a 40 euro ad azione dopo il giudizio al rialzo di Ubs. Gli analisti hanno portato a "buy" da "neutral" il rating con un rialzo anche del target price passato a 52 euro da 48 euro.

La banca d'affari ha motivato il nuovo giudizio facendo riferimento ai progressi nel contenzioso relativo al glifosato e al calo del prezzo delle azioni che sono scese di circa il 15% nell'ultimo mese.

L'upgrade di Ubs fa perno soprattutto sul primo punto, o neglio sulla sentenza del tribunale che, a inizio marzo, ha concesso l'approvazione preliminare all'accordo transattivo da 7,25 miliardi di dollari proposto da Bayer per il glifosato, prima che la Corte Suprema degli Stati Uniti decida sul caso Durnell relativa al glifosato a fine giugno.

La Corte Suprema Usa, infatti, ha accettato a inizio gennaio di esaminare il ricorso dell’azienda tedesca nella causa sul diserbante Roundup, erbicida commerciale prodotto originariamente da Monsanto (ora Bayer) il cui principio attivo principale è il glifosato, sostanza chimica sintetica ad azione sistemica non selettiva usata per eliminare erbacce e infestanti in agricoltura, giardini e aree non coltivate (leggi notizia EFA News).



Secondo gli analisti di Ubs, il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia chimico-farmaceutica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Il grafico attuale di Bayer, dicno gli esperti, "evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 39,57 Euro". In caso contrario, "elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 40,84". Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 38,72.