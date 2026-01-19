Bayer svetta in Borsa sugli sviluppi del caso Roundup

Giornata di sole alla Borsa di Francoforte per il titolo Bayer che viaggia in rialzo del 7,5%. A dare la spinta al titolo del colosso chimico-farmaceutico l'annuncio che la Corte Suprema Usa ha accettato di esaminare il ricorso dell’azienda tedesca nella causa sul diserbante Roundup, erbicida commerciale prodotto originariamente da Monsanto (ora Bayer) il cui principio attivo principale è il glifosato, sostanza chimica sintetica ad azione sistemica non selettiva usata per eliminare erbacce e infestanti in agricoltura, giardini e aree non coltivate.

La decisione della Corte Suprema di prendere in carico la questione, alimenta le speranze di una sentenza favorevole che possa fare chiarezza su un contenzioso che si trascina da tempo. Il si della corte suprema alla revisione, lo ricordiamo, è stato "incitato" a dicembre 2025 dall'intervento dell'amministrazione Usa di Donald Trump che ha esortato i giudici ad accogliere i ricorsi presentati da Bayer contro le sentenze sfavorevoli sul suo Roundup (leggi notizia EFA News).

In un comunicato ufficiale, la società di Leverkusen, rende noto che "la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato che riesaminerà il caso Durnell-Roundup. Monsanto ha presentato istanza alla corte per ascoltare Durnell nell'aprile 2025 e affrontare la divisione di competenza tra le corti federali distrettuali sull'applicazione della prelazione federale, una questione trasversale nel contenzioso Roundup. L'azienda prevede una decisione nel merito durante la sessione della Corte del 2026, che si concluderà a giugno.



"La decisione della Corte Suprema di accogliere il caso è una buona notizia per gli agricoltori statunitensi, che necessitano di chiarezza normativa - spiega Bill Anderson, ceo di Bayer - È anche un passo importante nella nostra strategia su più fronti per contenere significativamente questo contenzioso. È tempo che il sistema legale statunitense stabilisca che le aziende non debbano essere punite dalle leggi statali per aver rispettato i requisiti federali sulle etichette di avvertenza".



Tutti i principali enti regolatori a livello mondiale hanno concluso che gli erbicidi a base di glifosato possono essere utilizzati in sicurezza, sottolinea la nota ufficiale. La Corte Suprema aveva precedentemente chiesto il parere del Procuratore Generale, che a dicembre aveva presentato una memoria per conto del governo degli Stati Uniti, concordando con l'azienda sul fatto che la Corte avrebbe dovuto esaminare il caso, risolvere la divisione del tribunale e pronunciarsi a favore dell'azienda.



Nella sua memoria, il Procuratore Generale John Sauer ha sostenuto che confermare la sentenza Durnell avrebbe permesso alle giurie di ignorare le decisioni scientifiche espresse dall'EPA statunitense in merito alla sicurezza del glifosato, affermando: "l'Epa ha ripetutamente stabilito che il glifosato non è probabilmente cancerogeno per l'uomo e l'agenzia ha ripetutamente approvato etichette del Roundup che non contenevano avvertenze sul cancro... L'intervento di questa Corte è giustificato per dare alla clausola di prelazione del FIFRA la sua giusta forza".



Il procuratore ha anche messo in guardia dalle conseguenze di un'eventuale conferma della sentenza Durnell, citando una precedente sentenza della Corte Suprema: "Laddove, come in questo caso, l'EPA abbia specificato le avvertenze sanitarie che dovrebbero apparire sull'etichetta di un particolare pesticida, un produttore non dovrebbe essere soggetto a '50 diversi regimi di etichettatura che prescrivono' requisiti diversi".



Nella sua petizione, l'azienda sostiene che una divisione tra i tribunali federali distrettuali nel contenzioso Roundup giustifichi la revisione e la risoluzione da parte della corte suprema del paese. La Corte d'Appello del Terzo Circuito ha stabilito all'unanimità nel caso Schaffner che il Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) prevale espressamente sulle rivendicazioni dell'attore, basate su teorie statali di omissione di avvertimento come quelle del caso Durnell.



Il Nono e l'Undicesimo Circuito e la Corte d'Appello Intermedia del Missouri sono giunti a conclusioni diverse e la petizione sostiene che i tribunali statali e federali necessitano di indicazioni che solo la Corte Suprema degli Stati Uniti può fornire.



Nell'ottobre 2023, Durnell fu processato presso la Corte Circondariale del Missouri per la città di St. Louis e la giuria emise un verdetto favorevole all'attore solo su una delle tre richieste. La giuria stabilì che l'azienda non aveva avvertito del rischio del prodotto e concesse 1,25 milioni di dollari USA di risarcimento, ma respinse tutte le altre richieste e si rifiutò di concedere danni punitivi.



L'azienda presentò ricorso contro il verdetto nell'agosto 2024 e la Corte d'Appello del Missouri, Distretto Orientale, confermò il verdetto nel febbraio 2025. Monsanto presentò prontamente un'ordinanza di trasferimento del caso alla Corte Suprema del Missouri e respinse la revisione il 1° aprile, rendendolo idoneo per la revisione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. Monsanto presentò la sua richiesta di certiorari solo tre giorni dopo.