Ieg e industriali dell'olio per Sigep

Italian Exhibition Group e Assitol annunciano il rinnovo della partnership strategica per Sigep World, The World Expo for Foodservice Excellence. Il nuovo accordo consolida una collaborazione pluriennale, avviata dieci anni fa con l’accordo stipulato con Aibi – Associazione Italiana Bakery Ingredients (espressione settoriale di Assitol per il mondo bakery), e ne estende l’orizzonte alle edizioni dal 2027 al 2036, con l’obiettivo condiviso di contribuire alla crescita internazionale della manifestazione e di rafforzare il ruolo di Sigep World come piattaforma globale di riferimento per l’intera filiera del Foodservice.

La firma dell’accordo è avvenuta tra Palmino Poli, presidente di Assitol, e Corrado Arturo Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, alla presenza di Andrea Carrassi, direttore generale di Assitol, e del management di Ieg con Marco Carniello, chief business officer, Ilaria Cicero, direttrice della Divisione Food&Beverage, Giorgia Maioli, exhibition manager di Sigep World, e Flavia Morelli, head of business development di Ieg.

L’intesa conferma la volontà delle due organizzazioni di lavorare insieme per valorizzare l’eccellenza del settore e favorire lo sviluppo della community professionale a livello mondiale.

Assitol, aderente a Confindustria, rappresenta una delle principali associazioni dell’industria agroalimentare italiana e riunisce imprese attive in diversi segmenti strategici della filiera alimentare, tra cui olio d’oliva, condimenti spalmabili, oli da semi, grassi vegetali, lievito da zuccheri, ingredientistica per panificazione, pizzeria e pasticceria (Aibi).

Attraverso attività di rappresentanza, ricerca, promozione e dialogo istituzionale, l’Associazione ha contribuito negli anni alla crescita e alla competitività di questi comparti, accompagnando le aziende italiane nel percorso di innovazione e di sviluppo sui mercati internazionali.

La collaborazione con Sigep World si inserisce proprio in questo percorso, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze della filiera e favorire nuove opportunità di sviluppo per le imprese.

Nel contesto dell’accordo, Assitol concederà il proprio patrocinio a Sigep World e promuoverà un coinvolgimento attivo delle proprie imprese associate all’interno della manifestazione.

Sono previste iniziative di comunicazione congiunta, incontri dedicati e attività di promozione rivolte alle aziende della filiera, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra industria e mercato, e di individuare le principali priorità e criticità del settore utili alla sua crescita.

Assitol sarà una delle istituzioni di primo piano all’interno di Sigep World e insieme ad Italian Exhibition Group durante i giorni di manifestazione promuoverà iniziative dedicate all’analisi dei nuovi trend di mercato, momenti di confronto tra operatori e opportunità di approfondimento sulle prospettive di sviluppo sostenibile del business.

La collaborazione tra Ieg e Assitol prevede anche investimenti congiunti in ricerche di mercato su temi di interesse comune per il settore Foodservice. Le analisi contribuiranno a rafforzare il posizionamento internazionale di Sigep World e a fornire alla filiera strumenti di conoscenza utili a interpretare l’evoluzione della domanda e le nuove dinamiche di consumo.

Grazie a questo accordo decennale, Ieg e Assitol confermano la volontà di sostenere insieme lo sviluppo di uno dei comparti più dinamici dell’economia agroalimentare, promuovendo innovazione, dialogo tra imprese e crescita internazionale.