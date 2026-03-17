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AssoDistil e Consorzio Nazionale Grappa fanno squadra
Al via progetti mirati a diffondere e valorizzare i distillati, eccellenza Made in Italy
Nuove collaborazioni con il mondo dell’ospitalità, sostegno alla formazione delle future professionalità della mixology e partecipazione a progetti europei dedicati alla sostenibilità delle indicazioni geografiche: sono queste alcune delle direttrici lungo cui AssoDistil e il Consorzio Nazionale Grappa stanno consolidando il proprio impegno a favore della filiera della distillazione.È in questo quadr...
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EFA News - European Food Agency
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