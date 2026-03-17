AssoDistil e Consorzio Nazionale Grappa fanno squadra

Nuove collaborazioni con il mondo dell’ospitalità, sostegno alla formazione delle future professionalità della mixology e partecipazione a progetti europei dedicati alla sostenibilità delle indicazioni geografiche: sono queste alcune delle direttrici lungo cui AssoDistil e il Consorzio Nazionale Grappa stanno consolidando il proprio impegno a favore della filiera della distillazione.È in questo quadr...