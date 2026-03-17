Steriltom protagonista al Foodex Japan

“Sono 10 anni che Steriltom partecipa al Foodex Japan 2026 di Tokyo, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare e, seppur in un contesto internazionale molto complicato e difficile, la filiera del pomodoro da industria italiano è forte e in buona salute”. Lo dichiara Lorenzo Toffolon, Sales Manager di Steriltom, società leader a livello Ue nella produzione di polp...