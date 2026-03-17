Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Steriltom protagonista al Foodex Japan
Toffolon: “Asia mercato strategico: nonostante contesto mondiale difficile, filiera forte”
“Sono 10 anni che Steriltom partecipa al Foodex Japan 2026 di Tokyo, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare e, seppur in un contesto internazionale molto complicato e difficile, la filiera del pomodoro da industria italiano è forte e in buona salute”. Lo dichiara Lorenzo Toffolon, Sales Manager di Steriltom, società leader a livello Ue nella produzione di polp...
Fc - 58383
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency