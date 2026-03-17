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Prosciutto Toscano: bene export e boom preaffettato
Dop sarà tra i protagonisti del prossimo Tuttofood (Rho Fiera Milano, 11-14 maggio 2026)
Il Prosciutto Toscano Dop, nel 2025, ha registrato una crescita significativa del segmento del prodotto preaffettato, con un incremento pari al +8,92% rispetto all’anno precedente. Tale risultato conferma il trend positivo degli ultimi anni e riflette una chiara evoluzione delle preferenze di consumo, sempre più orientate verso il prodotto a libero servizio, apprezzato per le sue caratteristiche di...
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EFA News - European Food Agency
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