Bocca della Verità: Valentina Lops nuovo direttore commerciale Italia

Thom Capital, specializzata nell'individuazione e nella massimizzazione delle opportunità di investimento nei marchi di lusso internazionali, ha annunciato la nomina di Valentina Lops come direttore commerciale per lo sviluppo in Italia del brand Caffè Bocca della Verità, di proprietà dell’azienda.

Lops è una figura in linea con gli obiettivi 2026 della società, impegnata nella produzione e commercializzazione di nuove linee di prodotti, come tè e solubili, oltre che articoli e accessori di design legati al mondo del caffè. Nato a Roma nel 1958, Caffè Bocca della Verità unisce l'eredità di generazioni mantenendo le sue radici artigianali nella gamma di prodotti in fascia premium.

Il nuovo direttore commerciale porta con sé oltre quattordici anni di esperienza nella gestione tecnica e amministrativa all’interno di un consorzio aziendale multisettoriale, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità in diversi ambiti. “In un Paese come l’Italia, dove il caffè è cultura e responsabilità, l’organizzazione interna non può essere lasciata al caso", sottolinea Carmen Garcia Lopez de la Torre, Marketing Manager di Thom Capital, azienda proprietaria del brand Caffè Bocca della Verità. "Serve disciplina operativa, attenzione al dettaglio e capacità di sostenere la crescita senza snaturare l’identità. Valentina incarna esattamente questa visione”.