Caffè Bocca della Verità: Luana Loreti nuovo Project Manager

Thom Capital, specializzata nell'individuazione e nella massimizzazione delle opportunità di investimento nei marchi di lusso internazionali, ha annunciato la nomina di Luana Loreti come Project Manager per lo sviluppo in Italia del brand Caffè Bocca della Verità, di proprietà dell’azienda.

Loreti avrà il compito di gestire - in linea con la mission aziendale e in coordinamento con il team internazionale - la strategia e lo sviluppo del marchio italiano. Nato a Roma nel 1958, Caffè Bocca della Verità unisce l'eredità di generazioni mantenendo le sue radici artigianali in un'ampia gamma di prodotti.

L’attività professionale di Luana Loreti è iniziata attraverso un contatto diretto e precoce con la realtà lavorativa, maturando un'esperienza trasversale che l'ha vista impegnata in settori molto diversi. Un percorso che le ha permesso di sviluppare una comprensione di ogni anello della filiera. In coordinamento con la mission aziendale, il suo obiettivo è di mettere al centro della propria operatività le persone: sia nella cura al cliente per fargli avere la miglior esperienza con il prodotto, sia nei riguardi dei collaboratori, per una migliore sinergia indirizzata alla crescita del brand.

Luana Loreti ha perseguito una formazione accademica presso la Sapienza Università di Roma, conseguendo una Laurea in Lettere Moderne e specializzandosi in Editoria e Scrittura. “Gestire un progetto complesso nel settore del caffè Luxury è paragonabile all'editing di un grande testo", spiega Loreti. "Richiede la stessa precisione chirurgica, la cura per il dettaglio e la capacità di mantenere una visione d'insieme coerente, affinché ogni progetto possa raccontare una storia di eccellenza senza sbavature”.

La nomina di Loreti arriva in un momento in cui l'azienda si prepara a nuove sfide internazionali, forte di una gestione che sa guardare ai numeri senza mai dimenticare l'anima e il retaggio culturale che rendono unico il prodotto italiano nel mondo.

Caffè Bocca della Verità è stato protagonista di una fase di espansione internazionale negli ultimi anni, e in modo particolarmente significativo nel biennio 2024/2025, grazie a una strategia multicanale, al rafforzamento della rete di distribuzione e allo sviluppo del canale e-commerce, oltre ad una partnership strategica di grandi eventi sportivi, culturali e istituzionali. Per il 2026, accanto alle miscele premium, Caffè Bocca della Verità ha annunciato l’ampliamento del proprio universo con una linea di tè esclusivi e linee di solubili pensate per nuovi momenti di consumo.