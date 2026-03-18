Logistica, Bracchi: superhub nel padovano

Bracchi, gruppo logistico italiano e ricavi 2025 superiori ai 220 milioni di euro, ha avviato nerl padovano l'operatività del nuovo hub di Cittadella (PD), l'undicesimo polo della rete aziendale. La struttura, progettata e realizzata da investitori internazionali, si estende su 84.000 metri quadri di superficie coperta su un'area totale di 160.000 metri quadri. Il sito, a vocazione multi-cliente e...