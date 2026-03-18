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Logistica, Bracchi: superhub nel padovano
Investimento da 5 milioni di euro a Cittadella per magazzino logistico
Bracchi, gruppo logistico italiano e ricavi 2025 superiori ai 220 milioni di euro, ha avviato nerl padovano l'operatività del nuovo hub di Cittadella (PD), l'undicesimo polo della rete aziendale. La struttura, progettata e realizzata da investitori internazionali, si estende su 84.000 metri quadri di superficie coperta su un'area totale di 160.000 metri quadri. Il sito, a vocazione multi-cliente e...
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EFA News - European Food Agency
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