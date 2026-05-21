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Bracchi acquista la tedesca Rostock Trans
Oltre 100 nuovi veicoli consentono al gruppo bergamasco di allargarsi in Germania con mezzi "green"
Bracchi, operatore nel settore dei trasporti e della logistica con servizi altamente specialistici, ha siglato un’acquisizione in Germania rilevando Rostock Trans, azienda leader nei trasporti pesanti e particolarmente complessi. L’operazione, di cui non sono stati resi noti i dettagli economici, rappresenta un passo fondamentale nella strategia di espansione europea del Gruppo, che punta a sbloccare il...
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EFA News - European Food Agency
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