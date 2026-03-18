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Pharmanutra prosegue nel percorso di crescita
La società toscana di nutraceutica chiude l'esercizio 2025 con ricavi in rialzo del 14,6%
Il consiglio di amministrazione di Pharmanutra S.p.a., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Il gruppo con sede a Pisa, sottolinea il comunicato ufficiale, "conferma ancora una volta il proprio percorso...
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EFA News - European Food Agency
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