Pharmanutra prosegue nel percorso di crescita

Il consiglio di amministrazione di Pharmanutra S.p.a., azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Il gruppo con sede a Pisa, sottolinea il comunicato ufficiale, "conferma ancora una volta il proprio percorso...