Amadori è partner di Deejay Ten 2026

Il Gruppo Amadori rinnova la partnership ufficiale con Deejay Ten, la corsa non agonistica firmata Radio Deejay, confermando il proprio impegno nella promozione di stili di vita sani e attivi, fondati sull’equilibrio tra alimentazione variegata e regolare attività fisica.

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 60.000 persone in totale, Deejay Ten torna nel 2026 di nuovo con quattro appuntamenti in tutta Italia: si parte da Torino il 29 marzo, per poi arrivare a Bari il 19 aprile, proseguire a Treviso il 17 maggio e chiudere, come sempre, a Milano il 4 ottobre. Da oltre vent’anni la manifestazione rappresenta un momento di condivisione che invita migliaia di persone a vivere insieme le città libere dal traffico quotidiano e trascorrere giornate all’insegna dello sport e del divertimento.

Attraverso questa partnership il Gruppo Amadori sostiene una cultura del movimento e del benessere a tutto tondo, che unisce la pratica sportiva alla corretta nutrizione, valorizzando il ruolo chiave delle proteine, sia di origine animale che vegetale, come nutriente essenziale all’interno di una dieta equilibrata.

A Torino il Gruppo sarà presente con uno spazio dedicato all’interno del Deejay Ten Village, aperto sabato 28 marzo dalle 10 alle 19 e domenica 29 marzo dalle 7 alle 12. Lo stand è pensato per coinvolgere i partecipanti alla corsa e tutti i visitatori, con momenti di gioco e degustazione: in particolare potranno essere assaggiati gli arrosti avicoli “Qualità 10+” Amadori e le referenze della gamma “Eccellenze di Filiera” Lenti.

Tra le novità di quest’anno l’originale attività di gaming, ispirata al mondo delle sale giochi, che unisce danza, musica e tecnologia. I visitatori potranno mettersi alla prova su una pedana interattiva con sensori luminosi, seguendo il ritmo e sfidando amici e altri partecipanti in un gioco di coordinazione e movimento. Il rhythm game, ispirato ai quattro colori delle proteine che caratterizzano la proposta del Gruppo Amadori, abbina il gioco a un divertente momento di attività fisica, offrendo la possibilità di vincere merchandising esclusivo Amadori.

La partecipazione a Deejay Ten 2026 si inserisce nel percorso di evoluzione del posizionamento del Gruppo, espresso anche nel nuovo slogan che campeggerà nello spazio Amadori, “Proteine buone per tuttƏ”, in coerenza con il purpose aziendale: “Nutrire le comunità di oggi e di domani con proteine buone per tutti, prendendosi cura degli ecosistemi di cui facciamo parte”.

Amadori - The Italian Protein Company propone infatti un’ampia offerta di prodotti da filiere italiane, che include proteine “bianche” (carni di pollo e tacchino), “gialle” (uova e ovoprodotti), “rosa” (carni di suino) e “verdi” (specialità a base di legumi), con soluzioni pensate per rispondere a esigenze e stili alimentari diversi.