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Xenia Hotellerie fa il "salto tecnologico"
Partnership con Dome Consulting per soluzioni software
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan e operante nel settore travel & tourism come Hospitality Company, che comprende servizi di alloggio e il tour operator incoming Explore oltre alla catena alberghiera proprietaria Phi Hotels, annuncia la firma di una partnership commerciale con Dome Consulting, business unit di Juniper Travel Technology, leader d...
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EFA News - European Food Agency
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