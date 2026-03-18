Alcol, "Italian eat better"
Il 25 marzo alla Camera il report che illustra modello italiano di consumo dell'alcol
Federvini presenta lo studio “Consumo responsabile di bevande alcoliche: the Italian way”. L’evento si terrà il 25 marzo presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma.
Lo studio illustra, per la prima volta, il modello italiano di consumo delle bevande alcoliche approfondendone, anche empiricamente, aspetti quali moderazione, convivialità e dimensione culturale, elementi che contraddistinguono il nostro Paese nel panorama europeo.
Realizzato da Sapienza Università di Roma, lo studio offre inoltre una riflessione sui cambiamenti in atto nei comportamenti di consumo e sulle sfide future in termini di responsabilità, informazione e consapevolezza.
All’evento interverranno, tra gli altri, Paolo Barelli, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Francesco Battistoni, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, Giacomo Ponti, presidente Federvini, insieme ai professori Alberto Mattiacci e Fabiola Sfodera della Sapienza Università di Roma.
Le conclusioni istituzionali saranno affidate al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.
EFA News - European Food Agency