Dazi, l'Ue si prepara a votare il sì all'intesa di Turnberry

Economia e finanza Dazi Usa e Ue: è fatta per il 15%

Von der Leyen e Trump si sono accordati: tariffe dal 1° agosto

È fatta. Nella tenuta del Golf Club di Turnberry, in Scozia. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente americano Donald Trump hanno raggiunto l’accordo sui dazi tra Enione eu... more