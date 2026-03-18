Dazi, l'Ue si prepara a votare il sì all'intesa di Turnberry
Incerta la data del voto in Coimmissione: forse domani, forse prossima settimana
Arriva oggi, dopo alcune settimane di stallo, il via libera dai relatori ombra della commissione Ue Commercio Internazionale alla calendarizzazione del voto sull'accordo di Turnberry, l'intesa Usa-Ue sui dazi al 15% siglata in Scozia a luglio 2025 (leggi notizia EFA News).
Stando all'accordo raggiunto tra i gruppi oggi a Bruxelles, il testo verrà sottoposto al voto della commissione domani giovedì 19 marzo e dovrebbe poi essere sottoposto al voto della Plenaria. Rimane ancora incerta, invece, la data del voto in Aula, con il Ppe che chiede di votare già il 26 marzo in miniplenaria, mentre socialisti e verdi chiedono invece di calendarizzare il voto della plenaria per la sessione di aprile a Strasburgo.
"C'è stata un'ampia intesa da parte di quasi tutti i gruppi politici a sostegno del mio compromesso, e questo è un grande risultato - spiega il presidente della Commissione Commercio Internazionale, il socialista tedesco Bernd Lange, al termine della riunione dei relatori ombra a Bruxelles - Ora, un'opzione è andare al voto il 26 marzo; qualche altro gruppo politico sostiene che sia necessario discutere ancora un po' le diverse posizioni. Il mio gruppo politico ha chiesto un po' più di tempo, quindi per discuterne tra i gruppi e tra i diversi membri. Forse - aggiunge Lange - dovremo convincere alcuni dei miei colleghi nel gruppo, ma non molti. Serve però un vero e proprio scambio di argomentazioni, perché tutti sono rimasti un po' sorpresi dalla votazione sul Mercosur".
Accolgo con favore l'esito della riunione odierna dei lavori di approfondimento, in cui si è finalmente raggiunto un accordo per procedere con la votazione sui due rapporti in seno alla commissione questo giovedì - scrive su X l'eurodeputata popolare Zeljana Zovko relatrice ombra dell'accordo sui dazi all'Eurocamera per il Ppe - Chiedo ora con fermezza che a questa votazione segua, senza ulteriori indugi, la votazione in plenaria la prossima settimana di marzo".
"Questo accordo - prosegue Zovko - giunge proprio all'ultimo momento, contribuendo a scongiurare il rischio di una guerra commerciale e a preservare lo slancio positivo nelle nostre relazioni commerciali transatlantiche. Ora è necessario un forte senso di responsabilità da parte di tutte le parti. Dobbiamo adottare la nostra posizione senza indugio e procedere rapidamente ai negoziati trilaterali, con l'obiettivo di raggiungere un risultato equilibrato e responsabile che rispetti pienamente gli impegni assunti a Turnberry e garantisca una posizione forte, credibile e unita del Parlamento europeo".
Stando all'accordo raggiunto tra i gruppi oggi a Bruxelles, il testo verrà sottoposto al voto della commissione domani giovedì 19 marzo e dovrebbe poi essere sottoposto al voto della Plenaria. Rimane ancora incerta, invece, la data del voto in Aula, con il Ppe che chiede di votare già il 26 marzo in miniplenaria, mentre socialisti e verdi chiedono invece di calendarizzare il voto della plenaria per la sessione di aprile a Strasburgo.
"C'è stata un'ampia intesa da parte di quasi tutti i gruppi politici a sostegno del mio compromesso, e questo è un grande risultato - spiega il presidente della Commissione Commercio Internazionale, il socialista tedesco Bernd Lange, al termine della riunione dei relatori ombra a Bruxelles - Ora, un'opzione è andare al voto il 26 marzo; qualche altro gruppo politico sostiene che sia necessario discutere ancora un po' le diverse posizioni. Il mio gruppo politico ha chiesto un po' più di tempo, quindi per discuterne tra i gruppi e tra i diversi membri. Forse - aggiunge Lange - dovremo convincere alcuni dei miei colleghi nel gruppo, ma non molti. Serve però un vero e proprio scambio di argomentazioni, perché tutti sono rimasti un po' sorpresi dalla votazione sul Mercosur".
Accolgo con favore l'esito della riunione odierna dei lavori di approfondimento, in cui si è finalmente raggiunto un accordo per procedere con la votazione sui due rapporti in seno alla commissione questo giovedì - scrive su X l'eurodeputata popolare Zeljana Zovko relatrice ombra dell'accordo sui dazi all'Eurocamera per il Ppe - Chiedo ora con fermezza che a questa votazione segua, senza ulteriori indugi, la votazione in plenaria la prossima settimana di marzo".
"Questo accordo - prosegue Zovko - giunge proprio all'ultimo momento, contribuendo a scongiurare il rischio di una guerra commerciale e a preservare lo slancio positivo nelle nostre relazioni commerciali transatlantiche. Ora è necessario un forte senso di responsabilità da parte di tutte le parti. Dobbiamo adottare la nostra posizione senza indugio e procedere rapidamente ai negoziati trilaterali, con l'obiettivo di raggiungere un risultato equilibrato e responsabile che rispetti pienamente gli impegni assunti a Turnberry e garantisca una posizione forte, credibile e unita del Parlamento europeo".
Fc - 58434
EFA News - European Food Agency
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