Ue e Colombia di nuovo amici grazie alle patatine fritte

Con la Risoluzione colombiana 108 dell'11 marzo 2026 la Colombia ha revocato tutti i dazi antidumping sulle importazioni di patatine fritte surgelate provenienti da Belgio, Germania e Paesi Bassi, ripristinando il pieno accesso al mercato per l'85% delle esportazioni di patatine fritte surgelate dell'UE che erano state penalizzate dai dazi. Il valore delle esportazioni UE interessate dalla misura era di circa 19,3 milioni di euro all'anno.

Lo spiega in una nota ila Commissione Ue secondo cui "il ripristino del pieno accesso al mercato sancisce la risoluzione definitiva della disputa decennale presso l'OMC tra l'UE e la Colombia". La controversia, sottolinea l commissione Ue, "dimostra l'efficacia dell'Accordo Arbitrale Interinale di Appello Multi-Parte (MPIA), che garantisce un sistema di risoluzione delle controversie pienamente operativo all'interno dell'OMC tra i paesi partecipanti".

Si tratta, aggiunge la nota di Bruxelles, della prima disputa a raggiungere la fase di piena conformità attraverso l'MPIA, di cui sia l'UE che la Colombia sono membri. Con la nuova risoluzione, i dazi antidumping originari imposti dalla Colombia nel 2018 sulle importazioni di patatine surgelate da Belgio, Germania e Paesi Bassi sono stati giudicati "in violazione delle norme OMC sia da un panel che dagli arbitri dell'MPIA nel 2022".

Anche il primo tentativo della Colombia di attuare le decisioni è stato ritenuto non conforme alle norme OMC da un panel di conformità il 23 ottobre 2025. Il secondo tentativo di attuazione, completato questa settimana, ha avuto successo e ha portato all'abrogazione di tutti i dazi.

L'MPIA è un meccanismo creato dall'UE e da altri membri nel 2020 per preservare un sistema funzionante di risoluzione delle controversie in assenza di un Organo d'Appello operativo presso l'OMC. Copre il 60% del commercio mondiale e ha dimostrato la sua efficacia in numerose dispute OMC, in particolare in quella tra UE e Cina sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Gli attuali membri dell'MPIA sono: Australia, Benin, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Unione Europea (e i suoi Stati membri), Guatemala, Hong Kong (Cina), Islanda, Giappone, Liechtenstein, Macao (Cina), Messico, Malesia, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Pakistan, Paraguay, Perù, Filippine, Singapore, Svizzera, Ucraina, Regno Unito, Uruguay e Vietnam.