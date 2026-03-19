Grana Padano protagonista ad Alimentaria 2026

Il Consorzio Tutela Grana Padano partecipa ad Alimentaria 2026, la fiera internazionale dedicata all’industria alimentare, alle bevande e ai servizi di ristorazione, in programma dal 23 al 26 marzo presso il quartiere fieristico Barcelona – Gran Via.

Alimentaria rappresenta un appuntamento di riferimento imprescindibile per i professionisti del settore, grazie alla sua offerta articolata sui principali mercati internazionali e sulle più recenti tendenze di consumo. Anche quest’anno Grana Padano sarà presente per valorizzare la cultura casearia italiana e rafforzare i propri legami con buyer, operatori del food service e stampa internazionale.

Dal 23 al 25 marzo, durante l’ora di pranzo, lo stand del Consorzio (Padiglione P3, Stand D51) ospiterà uno showcooking dal vivo con le @fit_happy_sisters, note content creator del mondo food e lifestyle. I visitatori potranno assistere a preparazioni creative e moderne a base di Grana Padano, scoprendo nuovi spunti di utilizzo del formaggio Dop più consumato al mondo. L’iniziativa fa parte di un progetto di influencer marketing ideato per avvicinare il pubblico alle caratteristiche nutrizionali, alla versatilità e alla qualità certificata di Grana Padano.

"La presenza ad Alimentaria rappresenta per noi un momento strategico di incontro con i principali operatori internazionali del settore", dichiara Stefano Berni, direttore generale del Consorzio. "Il mercato spagnolo e, più in generale, quello internazionale sono fondamentali per la crescita del Grana Padano. Partecipare a una manifestazione di tale rilievo ci consente di consolidare le relazioni commerciali esistenti e di intercettare nuove opportunità, promuovendo al contempo i valori di qualità, sicurezza e tradizione che contraddistinguono la nostra Dop".