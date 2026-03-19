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Valeo si espande nell'Europa dell'est
Il brand inglese (proprietario di Melegatti) ha acquisito la bulgara Prestige-96
Valeo Foods Group, uno dei principali produttori europei di dolci, snack e prodotti dolciari, noto anche in Italia per avere acquisito Melegatti (leggi notizia EFA News), ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% di Prestige-96 AD, azienda leader bulgara nel settore dei prodotti da forno dolci. Fondata nel 1996, Prestige è uno dei produttori di biscotti, wafer e s...
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EFA News - European Food Agency
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