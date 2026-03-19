Valeo si espande nell'Europa dell'est

Valeo Foods Group, uno dei principali produttori europei di dolci, snack e prodotti dolciari, noto anche in Italia per avere acquisito Melegatti (leggi notizia EFA News), ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% di Prestige-96 AD, azienda leader bulgara nel settore dei prodotti da forno dolci. Fondata nel 1996, Prestige è uno dei produttori di biscotti, wafer e s...