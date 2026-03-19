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CLARA MOSCHINI

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Fattorie Garofalo "meravigliosamente bufala"

Nuova campagna di comunicazione firmata da Italiaonline

"Meravigliosamente Bufala". è questo il titolo della campagna di comunicazione di Fattorie Garofalo firmata da Italiaonline tramite la sua agenzia digitale omnicanale interna Web & Communication Solutions (W&CS). La campagna dell'azienda leader nel settore lattiero-caseario segna un’evoluzione strategica nella comunicazione del brand.L’obiettivo della nuova campagna è quello di valorizzare il brand...

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