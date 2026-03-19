Toscana: costituito Fondo sviluppo cooperazione

La Giunta regionale ha approvato la delibera che integra gli elementi essenziali per la costituzione del “Fondo sviluppo cooperazione toscana”, destinato a promozione, consolidamento e rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative.Nello specifico si estende l’operatività del Fondo alle grandi imprese e alle imprese agricole, attualmente non previsti tra i beneficiari, per potenziarne la com...