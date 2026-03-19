Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Toscana: costituito Fondo sviluppo cooperazione
Regione punta a potenziare le imprese cooperative
La Giunta regionale ha approvato la delibera che integra gli elementi essenziali per la costituzione del “Fondo sviluppo cooperazione toscana”, destinato a promozione, consolidamento e rafforzamento patrimoniale delle imprese cooperative.Nello specifico si estende l’operatività del Fondo alle grandi imprese e alle imprese agricole, attualmente non previsti tra i beneficiari, per potenziarne la com...
lml - 58492
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency