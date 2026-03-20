Italian Exhibition Group: nuova acquisizione in Brasile

Italian Exhibition Group (Ieg) annuncia l’acquisizione del 51% del Nis Summit – Nutrition Innovation Summit, principale piattaforma di business e innovazione dedicata al mercato degli ingredienti funzionali, della salutistica e dell’integrazione in Brasile. “L’operazione", spiega l’amministratore delegato di Ieg Corrado Peraboni, "del valore di 20 milioni di real brasiliani, rappresenta la 139 acquisizione del gruppo nel Paese e rafforza la strategia di espansione in segmenti strutturali, a crescita costante e con bassa sensibilità ai cicli economici”. Gli attuali soci del Nis resteranno alla guida fino al 2029, garantendo continuità strategica ed eccellenza tecnica. Al termine del periodo, Ieg eserciterà l’opzione di acquisto del restante 49%.

La nutrizione non è più una tendenza. È diventata un’infrastruttura della salute pubblica, della longevità e della produttività. A differenza dei settori ciclici, l’alimentazione funzionale e l’integrazione non dipendono da crisi o fasi espansive dell’economia, ma sono trainate da cambiamenti demografici, invecchiamento della popolazione, prevenzione delle malattie e maggiore consapevolezza dei consumatori.

L’industria alimentare brasiliana ha fatturato 1.277 miliardi di real nel 2024 (10,8% del Pil), con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente, secondo Abiad (Associazione Brasiliana dell’Industria Alimentare). Il settore prevede investimenti per 120 miliardi di real entro il 2026. Il segmento degli alimenti per fini speciali è cresciuto del 4,6% nei primi nove mesi del 2025, secondo Abiad (Associazione Brasiliana dell’Industria di Alimenti per Fini Speciali e Affini).

“La nutrizione non è una moda, è una necessità strutturale della società moderna. Le persone possono rimandare l’acquisto di un’auto o di un immobile, ma non rimandano le scelte su salute, benessere e longevità. Investire nel Nis Summit significa posizionare Ieg al centro di un ecosistema che cresce indipendentemente dal ciclo economico. Parliamo di scienza applicata, innovazione concreta e connessione tra industria globale e mercato brasiliano. È un settore che non si contrae, evolve”, afferma Graziano Messana, amministratore delegato di Ieg Brasil.

L’integrazione del Nis nel portafoglio Ieg rafforza la verticale Food C Beverage, nella quale il gruppo opera già a livello globale con eventi internazionali di riferimento, come Sigep World, ampliando il ponte tra operatori brasiliani e reti globali di innovazione. Negli ultimi due anni il gruppo ha acquisito il 100% di Expo InfraFM e MundoGeo, oltre al 51% di Fenagra. “Continueremo a investire in Brasile in modo disciplinato e strategico. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un portafoglio resiliente, connesso alle grandi trasformazioni strutturali dell’economia e posizionare Ieg tra i maggiori player del settore fieristico nel Paese”, conclude Messana.

Alla sua 69° edizione, il Nis Summit è cresciuto del 50%, con l’attesa di oltre 140 espositori, 500 marchi nazionali e internazionali. L’evento si terrà dal 31 marzo al 1° aprile presso il Transamérica Expo Center, a San Paolo. Tra le novità di quest’anno: il Nis Lab – Laboratorio dei Brand del Futuro, focalizzato su private label e terziarizzazione; e il Premio Nis Açaí de Ouro, giunto alla 49 edizione, che riconosce l’innovazione in sette categorie, tra cui alimenti, bevande, integratori e ingredienti.

Nel 2022 Ieg, ha avviato le proprie attività in Brasile attraverso Ieg Brasil, con l’obiettivo di espandere la propria presenza nel Paese. Attualmente il portafoglio comprende fiere nei settori alimentare, salute, benessere, serramenti, trattamento superfici, geotecnologie, droni, spazio, facility management, edilizia e agroindustria.