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CLARA MOSCHINI

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Il Florence Korea film festival brinda con i vini Arrighi

L'azienda dell'Elba promuove la settima arte e partecipa per il 4° anno consecutivo

Dodici star del cinema internazionale, oltre 70 titoli in cartellone e un programma che spazia dai blockbuster a quello indipendente: Firenze torna a essere la capitale europea della cultura coreana. E l'Azienda Agricola Arrighi partecipa per il quarto anno consecutivo al Florence Korea Film Fest mossa da una passione ancestrale: il racconto. Il vino di per sé è già un racconto, una storia in bot...

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