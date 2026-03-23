Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Il Florence Korea film festival brinda con i vini Arrighi
L'azienda dell'Elba promuove la settima arte e partecipa per il 4° anno consecutivo
Dodici star del cinema internazionale, oltre 70 titoli in cartellone e un programma che spazia dai blockbuster a quello indipendente: Firenze torna a essere la capitale europea della cultura coreana. E l'Azienda Agricola Arrighi partecipa per il quarto anno consecutivo al Florence Korea Film Fest mossa da una passione ancestrale: il racconto. Il vino di per sé è già un racconto, una storia in bot...
Fc - 58534
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency