Il Florence Korea film festival brinda con i vini Arrighi

Dodici star del cinema internazionale, oltre 70 titoli in cartellone e un programma che spazia dai blockbuster a quello indipendente: Firenze torna a essere la capitale europea della cultura coreana. E l'Azienda Agricola Arrighi partecipa per il quarto anno consecutivo al Florence Korea Film Fest mossa da una passione ancestrale: il racconto. Il vino di per sé è già un racconto, una storia in bot...