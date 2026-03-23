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Italian wine brands premiata
Per Mundus è "Best producer Italy"; e per il Berliner Wein Trophy è “Miglior produttore di vino fermo"
Riconoscimenti di prestigio per IWB, primo gruppo Gruppo vinicolo italiano quotato in Borsa, a conferma del proprio posizionamento da leader nel settore del vino italiano attraverso gli oltre 70 brand distribuiti in tutto il mondo. Il primo riconoscimento è arrivato nel corso delle celebrazioni per il 25° anniversario di Mundus Vini, tra i più importanti concorsi enologici internazionali, che premia le...
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EFA News - European Food Agency
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