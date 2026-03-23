La Giornata delle foreste "incorona" l'Abetina di Rosello

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, che si è celebrata sabato 21 marzo, si rinnova l'impegno per la tutela e la valorizzazione di uno dei patrimoni naturali più preziosi del nostro pianeta. Lo sottolinea il Masaf, il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo cui proprio le foreste rappresentano un pilastro fondamentale per l'equilibrio ambientale: custodiscono una straordinaria biodiversità, contribuiscono alla regolazione del clima e costituiscono una risorsa essenziale per i territori e le comunità.

In questo contesto, l'Italia celebra un importante traguardo con il riconoscimento del primo bosco vetusto nazionale: l'Abetina di Rosello, situata in Abruzzo. L'abetina, come già annunciato a inizio marzo all'atto dell'iscrizione del primo bosco vetusto nella Rete Nazionale (leggi notizia EFA News) è un'area di circa 169 ettari rimasta intatta per quasi due secoli, dove i processi naturali si sviluppano senza interferenze umane, offrendo un esempio unico di equilibrio ecologico.

Questo riconoscimento, sottolinea la not ufficiale del ministero, "rappresenta non solo un motivo di orgoglio nazionale, ma anche un passo significativo verso il rafforzamento delle politiche di conservazione e tutela del patrimonio forestale italiano".

In occasione della giornata celebrativa è stato inoltre realizzato uno spot dedicato all'importanza della salvaguardia delle foreste, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sul ruolo cruciale che questi ecosistemi svolgono per l'ambiente, la biodiversità e il futuro del pianeta.

"La Giornata Internazionale delle Foreste - conclude la nota del Masaf - diventa così anche un momento per promuovere una cultura della sostenibilità e della responsabilità condivisa verso il nostro patrimonio naturale".







