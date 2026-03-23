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Delivery Hero, addio a Taiwan per 600 milioni di dollari
Grab Holdings acquisisce il market place tedesco pagandolo in contanti
Delivery Hero, colosso tedesco del food delivery, comunica di avere raggiunto un accordo con Grab Holdings Limited per la cessione della sua piattaforma di consegna a domicilio a Taiwan per 600 milioni di dollari in contanti, senza oneri finanziari e senza debiti. La vendita è soggetta alle approvazioni normative e la chiusura è prevista nella seconda metà del 2026. Delivery Hero, sottolinea il c...
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EFA News - European Food Agency
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