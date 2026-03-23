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Danone piomba sui "sostituti del pasto" Huel
Acquisizione dell'azienda britannica leader nelle soluzioni nutrizionalmente bilanciate
Danone annuncia oggi di aver siglato un accordo definitivo per l'acquisizione di Huel, azienda britannica con sede a Tring nell'Hertfordshire, leader nelle soluzioni alimentari complete e nutrizionalmente bilanciate. In linea con la strategia 'Renew Danone' varato nel 2024 (leggi notizia EFA News), l'acquisizione rafforzerà la presenza di Danone nella nutrizione funzionale ed estenderà il suo portafoglio n...
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EFA News - European Food Agency
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