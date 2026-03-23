Danone piomba sui "sostituti del pasto" Huel

Comunicati stampa Danone si proietta sulla salute

Nuovo piano Renew: health e nutrizione per crescere ogni anno del 3%-5% dal 2025 al 2028

Danone apre il prossimo capitolo della sua strategia Renew e si proietta verso il futuro della salute e della nutrizione. Lo ha annunciato la stessa multinazionale produttrice dello yogurt Activia, dell'acqua... more