Danone, "solido" 1° trim, e rinforza la Normandia

Danone ha presentato oggi i numeri del primo trimestre 2026 definiito "solido". Il fatturato si è attestato a 6.708 milioni di euro, in crescita del +2,7% a parità di perimetro: la crescita, sottolinea il comunicato ufficiale, è stata trainata da volume/mix (+1,5%), con prezzi positivi (+1,2%). "Performance resiliente" in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), "nonostante l'impatto del richiamo del...