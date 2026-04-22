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CLARA MOSCHINI

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Danone, "solido" 1° trim, e rinforza la Normandia

Vendite a 6,7 miliardi di euro, pianificato ampliamento di 2 impianti per Skyr

Danone ha presentato oggi i numeri del primo trimestre 2026 definiito "solido". Il fatturato si è attestato a 6.708 milioni di euro, in crescita del +2,7% a parità di perimetro: la crescita, sottolinea il comunicato ufficiale, è stata trainata da volume/mix (+1,5%), con prezzi positivi (+1,2%).  "Performance resiliente" in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), "nonostante l'impatto del richiamo del...

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