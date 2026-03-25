Danone si allea con l'argentina Arcor

Il colosso francese Danone e Arcor, azienda alimentare argentina specializzata in prodotti dolciari, hanno annunciato un nuovo capitolo della loro alleanza strategica in Argentina, con la creazione di una joint venture focalizzata sul mercato lattiero-caseario locale. La nuova partnership unirà: l'attività lattiero-casearia di Danone in Argentina (Danone Argentina SA), presente nel Paese da trent'anni e...