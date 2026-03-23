Distilleria Indie: fatturato cresce ancora

Distilleria Indie, realtà emergente nel panorama spirits italiano, continua a crescere e chiude il 2025 con un fatturato a 1,25 milioni di euro. Inaugurata nel 2022, l'azienda toscana nasce per iniziativa dei giovani produttori di Ambrosia Gin che avevano deciso di aprire una distilleria di proprietà e spostare in Garfagnana la produzione.“Cerchiamo professionisti del settore capaci di rappresentare non...