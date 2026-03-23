Hospitality, Emma Villas: parte il roadshow

Otto regioni coinvolte, oltre 600 ville nel portfolio e più di 200 proprietari attesi nei primi sei mesi del 2026. Riparte con questi numeri il roadshow di Emma Villas, azienda leader nel settore del vacation rental di ville e dimore di pregio in Italia, quotata su Euronext Growth Milan, che attraverserà l’Italia dalle colline della Toscana alle spiagge della Sicilia, passando per Lazio e Puglia per...