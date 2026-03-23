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Nestlé: operativa riorganizzazione business
Cinque segmenti rendicontabili e quattro categorie di prodotto
Come annunciato il 19 febbraio 2026 in occasione della presentazione dei risultati dell'intero anno 2025 (leggi notizia EFA News), i segmenti operativi di Nestlé comprendono ora cinque segmenti rendicontabili, a seguito dell'integrazione della divisione Nestlé Health Science Globally Managed Business nel settore Nutrizione delle tre Zone geografiche.A partire dal 1° gennaio 2026, l'azienda è organizzata in...
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EFA News - European Food Agency
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